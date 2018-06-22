У Кривому Розі піймали маньяка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У м. Кривій Ріг Дніпропетровській області правоохоронці затримали серійного вбивцю-ґвалтівника, жертвами якого стали шість жінок, причому двоє з них - загинули. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України, передає УНН.
“Його жертвами стали шість жінок, двоє з них — загинули. Усіх жертв чоловік душив, ґвалтував та забирав у них особисті речі. Для його пошуку та затримання була створена група з числа найбільш досвідчених працівників різних служб, а також Департаменту карного розшуку Нацполіції. Затримати зловмисника вдалося завдяки проведеній спецоперації з участю жінки, яка виконувала роль “приманки”, — заявив перший заступник Голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції В‘ячеслав Аброськін.
Так, упродовж травня-червня цього року на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області сталося шість нападів на жінок. У результаті цих злочинів дві потерпілі загинули, ще чотири — зазнали фізичного насильства. Зловмисник грабував жінок та забирав їхні особисті речі.
Як зазначається, після збору та аналізу всієї інформації стало зрозуміло, що всі потерпілі жінки мають вік від 18 до 38 років. Всі злочини вчинено схожим способом, жертви схожі між собою за зовнішніми ознаками. Крім того, збігався час скоєння злочину — після 21-ї години.
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За даними Нацполіції, всі з‘ясовані ознаки вказували на серійність злочинів, відтак для їх розкриття була створена посилена слідчо-оперативна група. Розшукові заходи проводилися цілодобово. До їх проведення щодня залучалося близько півтисячі людей: поліцейських, бійців Нацгвардії, військовослужбовців, громадян.
У результаті спецоперації правоохоронці затримали 35-річного раніше судимого мешканця Кривого Рогу. З‘ясовано, що він звільнився з місць позбавлення волі наприкінці 2017 року.
Слідчими дії чоловіка кваліфіковано за статтями 187 (Розбій) та 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіка суд взяв під варту строком на 60 діб. Затриманому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Нагадаємо, у США оголосили про затримання серійного вбивці і ґвалтівника, якого шукали з 1970-х.