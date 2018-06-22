В Кривом Роге поймали маньяка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В г. Кривой Рог Днепропетровской области правоохранители задержали серийного убийцу-насильника, жертвами которого стали шесть женщин, причем двое из них - погибли. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.
"Его жертвами стали шесть женщин, двое из них - погибли. Всех жертв мужчина душил, насиловал и забирал у них личные вещи. Для его поиска и задержания была создана группа из числа наиболее опытных работников различных служб, а также Департамента угрозыска Нацполиции. Задержать злоумышленника удалось благодаря проведенной спецоперации при участии женщины, которая выполняла роль "приманки", - заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.
Так, в течение мая-июня этого года на территории г. Кривой Рог Днепропетровской области произошло шесть нападений на женщин. В результате этих преступлений две пострадавшие погибли, еще четыре - испытали физическое насилие. Злоумышленник грабил женщин и забирал их личные вещи.
Как отмечается, после сбора и анализа всей информации стало понятно, что все пострадавшие женщины имеют возраст от 18 до 38 лет. Все преступления совершены похожим способом, жертвы похожи между собой по внешним признакам. Кроме того, совпадало время совершения преступления - после 21 часов.
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По данным Нацполиции, все выясненные признаки указывали на серийность преступлений, поэтому для их раскрытия была создана усиленная следственно-оперативная группа. Розыскные мероприятия проводились круглосуточно. К их проведению ежедневно привлекалось около полутысячи человек: полицейских, бойцов Нацгвардии, военнослужащих, граждан.
В результате спецоперации правоохранители задержали 35-летнего ранее судимого жителя Кривого Рога. Выяснено, что он освободился из мест лишения свободы в конце 2017 года.
Следователями действия мужчины квалифицированы по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчину суд взял под стражу сроком на 60 суток. Задержанному грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Напомним, в США объявили о задержании серийного убийцы и насильника, которого искали с 1970-х.