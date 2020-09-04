У Кривому Розі вбивцю-ґвалтівника засудили до довічного позбавлення волі

"Вироком Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу 37-річного громадянина визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.115, ч.2 ст.15 ч.1,2 ст.152, ч.5 ст.152, ч.2 ст.153 та ч.2,4 ст.187 КК України (умисне вбивство, зґвалтування, замах на зґвалтування, сексуальне насильство, розбій)", - сказано у повідомленні.

Встановлено, що раніше судимий мешканець Кривого Рогу, звільнившись з місць позбавлення волі умовно-достроково, на шлях виправлення не став та у період з травня по червень 2018 року скоював розбійні напади та ґвалтував жінок. Жертвами зловмисника стали 6 потерпілих віком від 18 до 38 років.

Аби подолати опір, зловмисник стискав жертві шию до втрати свідомості. Якщо жінки тривалий час не приходили до тями, у підсудного не виникало бажання у задоволенні статевої пристрасті, тому він залишав місце злочину, прихопивши їх майно (мобільні телефони, прикраси, грошові кошти, тощо).

У разі, якщо жінка приходила до тями та могла чинити опір, чоловік її ґвалтував та позбавляв життя. Так, обвинувачений задовольнив статеву пристрасть неприродним способом з двома дівчатами 2000 та 1997 р.н., після чого їх задушив.

"Суд підтримав позицію Криворізької місцевої прокуратури №3 та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, на Буковині судитимуть 32-річного чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні та пограбуванні неповнолітніх дівчат з порушеннями інтелектуального розвитку.