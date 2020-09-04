В Кривом Роге убийцу-насильника приговорили к пожизненному лишению свободы

"Приговором Октябрьского районного суда города Кривого Рога 37-летнего гражданина признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.115, ч.2 ст.15 ч.1,2 ст.152, ч.5 ст.152, ч. 2 ст.153 и ч.2,4 ст.187 УК Украины (умышленное убийство, изнасилование, покушение на изнасилование, сексуальное насилие, разбой)", - сказано в сообщении.

Установлено, что ранее судимый житель Кривого Рога, освободившись из мест лишения свободы условно-досрочно, на путь исправления не стал и в период с мая по июнь 2018 года совершал разбойные нападения и насиловал женщин. Жертвами злоумышленника стали 6 пострадавших в возрасте от 18 до 38 лет.

Чтобы преодолеть сопротивление, злоумышленник сжимал жертве шею до потери сознания. Если женщины долгое время не приходили в себя, у подсудимого не возникало желания в удовлетворении половой страсти, поэтому он оставлял место преступления, прихватив их имущество (мобильные телефоны, украшения, денежные средства и т.д.).

В случае, если женщина приходила в себя и могла сопротивляться, ее мужчина насиловал и лишал жизни. Так, обвиняемый удовлетворил половую страсть неестественным способом с двумя девушками 2000 и 1997 г.р., после чего их задушил.

"Суд поддержал позицию Криворожской местной прокуратуры №3 и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества", - добавляется в сообщении.

Напомним, на Буковине будут судить 32-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании и ограблении несовершеннолетних девушек с нарушениями интеллектуального развития.