У Кривому Розі чоловік розстріляв молоду пару через ревнощі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Вчора у Кривому Розі чоловік розстріляв з мисливської рушниці молоду пару. Про це повідомляє заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на свій сторінці у Facebook, передає УНН.
"Дівчина 25 років загинула на місці. Її 26-річний хлопець отримав важкі травми і знаходиться в реанімації", - повідомив Геращенко.
За його словами, завдяки чітким і злагодженим діям поліції, аналізу відеокамер системи "Безпечне місто", підозрюваний був встановлений в найкоротші терміни.
"Ним виявився громадянин Полєв Герман Юрійович, 1968 року народження. У момент, коли підрозділ спецназу поліції "Корд" пішов на штурм його квартири, він вистрибнув з вікна 8 поверху і помер від отриманих травм", - повідомив заступник міністра.
За попередньою інформацією, мотивом вбивства дівчини і спроби вбити молодого чоловіки - стали ревнощі.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Чернівцях серед вулиці застрелили чоловіка.