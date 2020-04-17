В Кривом Роге мужчина расстрелял молодую пару из-за ревности

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 44326 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 52553 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 66892 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 66958 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 95656 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78311 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101659 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105510 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130666 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130243 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Кривом Роге мужчина расстрелял молодую пару из-за ревности

В Кривом Роге мужчина расстрелял молодую пару из-за ревности

Киев  •  УНН

 • 25474 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Вчера в Кривом Роге мужчина расстрелял из охотничьего ружья молодую пару. Об этом сообщает заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на свой странице в Facebook, передает УНН.

"Девушка 25 лет погибла на месте. Ее 26-летний парень получил тяжелые травмы и находится в реанимации", - сообщил Геращенко.

По его словам, благодаря четким и слаженным действиям полиции, анализа видеокамер системы "Безопасный город", подозреваемый был установлен в кратчайшие сроки.

"Им оказался гражданин Полев Герман Юрьевич, 1968 года рождения. В момент, когда подразделение спецназа полиции "Корд" пошло на штурм его квартиры, он выпрыгнул из окна 8 этажа и скончался от полученных травм", - сообщил замминистра.

По предварительной информации, мотивом убийства девушки и попытки убийства молодого мужчины - стала ревность.

Как сообщалось ранее в УНН, в Черновцах посреди улицы застрелили мужчину.

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