В Кривом Роге мужчина расстрелял молодую пару из-за ревности
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Вчера в Кривом Роге мужчина расстрелял из охотничьего ружья молодую пару. Об этом сообщает заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на свой странице в Facebook, передает УНН.
"Девушка 25 лет погибла на месте. Ее 26-летний парень получил тяжелые травмы и находится в реанимации", - сообщил Геращенко.
По его словам, благодаря четким и слаженным действиям полиции, анализа видеокамер системы "Безопасный город", подозреваемый был установлен в кратчайшие сроки.
"Им оказался гражданин Полев Герман Юрьевич, 1968 года рождения. В момент, когда подразделение спецназа полиции "Корд" пошло на штурм его квартиры, он выпрыгнул из окна 8 этажа и скончался от полученных травм", - сообщил замминистра.
По предварительной информации, мотивом убийства девушки и попытки убийства молодого мужчины - стала ревность.
Как сообщалось ранее в УНН, в Черновцах посреди улицы застрелили мужчину.