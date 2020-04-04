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У Чернівцях серед вулиці застрелили чоловіка

У Чернівцях серед вулиці застрелили чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Сьогодні у Чернівцях невідомий застрелив 33-річного чоловіка. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби ГУ НП у Чернівецькій області.

“Правоохоронці встановили, що сьогодні, 4 квітня, у місті Чернівці на вулиці Воробкевича невідома особа завдала вогнепальне поранення в живіт місцевому жителю. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де він помер під час надання медичної допомоги”, — повідомили у поліції.

Наразі співробітники поліції оглянули місця подій, опитують свідків та очевидців злочину та розшукують нападника.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєння такого злочину винній особі загрожує до 15 років позбавлення волі.

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