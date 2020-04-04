В Черновцах посреди улицы застрелили мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Сегодня в Черновцах неизвестный застрелил 33-летнего мужчины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУ НП в Черновицкой области.
"Правоохранители установили, что сегодня, 4 апреля, в городе Черновцы на улице Воробкевича неизвестный нанес огнестрельное ранение в живот местному жителю. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он умер во время оказания медицинской помощи", - сообщили в полиции.
В настоящее время сотрудники полиции осмотрели место событий, опрашивают свидетелей и очевидцев преступления и разыскивают нападавшего.
По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления виновному лицу грозит до 15 лет лишения свободы.