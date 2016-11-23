У Криму журналістку звільнили за підготовку матеріалу про будинок С.Аксьонова

“У жовтні журналістка видання „Российская газета“ (кримський філіал) Марина Рєзнікова була звільнена. Колеги припускають, що причиною її звільнення є відеоматеріал, який вона готувала про будинок нинішнього глави Криму Сергія Аксьонова”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що іншим мотивом позбавлення її роботи називають участь журналістки в інформаційній кампанії на захист від вирубки зелених насаджень на центральній вулиці Сімферополя.

Зазначається, що про тиск повідомляли й інші учасники кампанії проти знищення дерев — журналісти Олег Крючков, Дмитро Жмуцький, Максим Грозний.

Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.