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В Крыму журналистку уволили за подготовку материала о доме С.Аксенова

Киев • УНН

 • 11482 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Крыму журналистку издания "Российская газета" уволили за подготовку провокационного материала о доме назначенного Кремлем главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщается в мониторинговом обзоре ситуации с правами человека в Крыму Крымской правозащитной группы за октябрь, передает УНН.

В Крыму журналистку уволили за подготовку материала о доме С.Аксенова

"В октябре журналистка издания "Российская газета" (крымский филиал) Марина Резникова была уволена. Коллеги предполагают, что причиной ее увольнения является видеоматериал, который она готовила о доме нынешнего главы Крыма Сергея Аксенова", - говорится в сообщении.

Сообщается, что другим мотивом лишения ее работы называют участие журналистки в информационной кампании по защите от вырубки зеленых насаждений на центральной улице Симферополя.

Отмечается, что о давлении сообщали и другие участники кампании против уничтожения деревьев - журналисты Олег Крючков, Дмитрий Жмуцкий, Максим Грозный.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

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