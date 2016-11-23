В Крыму журналистку уволили за подготовку материала о доме С.Аксенова
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Крыму журналистку издания "Российская газета" уволили за подготовку провокационного материала о доме назначенного Кремлем главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщается в мониторинговом обзоре ситуации с правами человека в Крыму Крымской правозащитной группы за октябрь, передает УНН.
"В октябре журналистка издания "Российская газета" (крымский филиал) Марина Резникова была уволена. Коллеги предполагают, что причиной ее увольнения является видеоматериал, который она готовила о доме нынешнего главы Крыма Сергея Аксенова", - говорится в сообщении.
Сообщается, что другим мотивом лишения ее работы называют участие журналистки в информационной кампании по защите от вырубки зеленых насаждений на центральной улице Симферополя.
Отмечается, что о давлении сообщали и другие участники кампании против уничтожения деревьев - журналисты Олег Крючков, Дмитрий Жмуцкий, Максим Грозный.
Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".