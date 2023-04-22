У Криму вранці знову було "гучно": в окупаційній адміністрації кажуть про ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У тимчасово окупованому Криму, у Ленінському районі, сьогодні вранці чули зуки вибухів, повідомляє УНН з посиланням на дані "Крим.Реалії".
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"Вранці 22 квітня у Ленінському районі Криму було чути звуки вибухів", - ідеться у повідомленні.
Призначений рф "глава" тимчасово окупованого Криму сергій аксьонов заявив про роботу російської ППО.
"У небі над Кримом відпрацювали сили ППО. Пошкоджень та постраждалих немає. Прошу всіх дотримуватися спокою", – написав аксьонов у телеграм-каналі.
Доповнення
У Криму вибухає ще з початку серпня минулого року.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров після чергових з вибухів на півострові закликав росіян не гаяти часу і виїздити з Криму.
І на виїзд з Криму тоді почали утворюватися величезні черги. Один з таких випадків, коли жінка поскаржилася, що не хотіла їхати з Криму, бо там "по-домашнєму", навіть став приводом для мемів.