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У Криму вранці знову було "гучно": в окупаційній адміністрації кажуть про ППО

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. У тимчасово окупованому Криму, у Ленінському районі, сьогодні вранці чули зуки вибухів, повідомляє УНН з посиланням на дані "Крим.Реалії".

Деталі

"Вранці 22 квітня у Ленінському районі Криму було чути звуки вибухів", - ідеться у повідомленні.

Призначений рф "глава" тимчасово окупованого Криму сергій аксьонов заявив про роботу російської ППО.

"У небі над Кримом відпрацювали сили ППО. Пошкоджень та постраждалих немає. Прошу всіх дотримуватися спокою", – написав аксьонов у телеграм-каналі.

Доповнення

У Криму вибухає ще з початку серпня минулого року. 

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров після чергових з вибухів на півострові закликав росіян не гаяти часу і виїздити з Криму.

І на виїзд з Криму тоді почали утворюватися величезні черги. Один з таких випадків, коли жінка поскаржилася, що не хотіла їхати з Криму, бо там "по-домашнєму", навіть став приводом для мемів.

Українські Національні Новини

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