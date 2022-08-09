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Не гайте часу: Чубаров після "бавовни" закликав росіян виїздити з Криму

Не гайте часу: Чубаров після "бавовни" закликав росіян виїздити з Криму

Київ • УНН

 • 364008 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров після вибухів на півострові закликав росіян не гаяти часу і виїздити з Криму. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

"Громадяни росії, які незаконно перебувають/оселилися в окупованому росією Криму! ... ви отримали перший "дзвінок", що вказує вам негайно залишити територію окупованого росією Криму.

Знайте, ваше перебування в окупованому Криму є незаконним і злочинним. Не гайте часу, виїжджайте з окупованого росією Криму вже сьогодні", - написав Чубаров.

Додамо

Глава Меджлісу також зауважив, що "виграє той, хто вже сьогодні перетне міст через Керченську протоку!"

Раніше

Сьогодні у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.

Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".

Міноборони рф списало вибухи на "детонацію боєприпасів".

Згодом "глава" Криму заявив, що внаслідок вибуху в Новофедорівці загинула одна людина.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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