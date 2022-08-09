Не гайте часу: Чубаров після "бавовни" закликав росіян виїздити з Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров після вибухів на півострові закликав росіян не гаяти часу і виїздити з Криму. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Цитата
"Громадяни росії, які незаконно перебувають/оселилися в окупованому росією Криму! ... ви отримали перший "дзвінок", що вказує вам негайно залишити територію окупованого росією Криму.
Знайте, ваше перебування в окупованому Криму є незаконним і злочинним. Не гайте часу, виїжджайте з окупованого росією Криму вже сьогодні", - написав Чубаров.
Додамо
Глава Меджлісу також зауважив, що "виграє той, хто вже сьогодні перетне міст через Керченську протоку!"
Раніше
Сьогодні у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.
Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".
Міноборони рф списало вибухи на "детонацію боєприпасів".
Згодом "глава" Криму заявив, що внаслідок вибуху в Новофедорівці загинула одна людина.