Війна "несподівано" прийшла до Криму: окупанти тікають, місцевих закликають ховатися у підвалах
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева закликала мешканців півострова ховатися у підвалах чи укриттях. За її словами, окупанти і колонізатори вже тікають з Криму. Про це вона написала у Facebook, інформує УНН.
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"Війна от так "несподівано" прийшла до Криму. Сьогодні після чергового необережного поводження з боєприпасами окупантами - здетонувало у Джанкойському районі. Люди ховаються по підвалах. На виїзд з Криму величезні черги", - наголосила вона.
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Також Ташева звернулася до кримчан з заявою, що невдовзі півострів буде під контролем України.
"Дорогі громадяни України, хто живе у Криму, і особливо опирається окупанту всі 8 років війни. Ми обов'язкво звільнимо Крим, застосовуючи всі можливі і не заборонені механізми для боротьби не лише за територію, а і за вас. Впевнена, ви чекаєте на це всі роки окупації. Поки ж будьте обережні, ховайтесь у обладнаних місцях або своїх підвалах. Підготуйте потрібні засоби. Наступного року у Бахчисараї", - написала вона.
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Місцеві жителі повідомляють, що над військовою авіабазою під Сімферополем у тимчасово окупованому Криму піднімається чорний дим. До цього там чули вибухи.