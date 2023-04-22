В Крыму утром снова было "громко": в оккупационной администрации говорят о ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Во временно оккупированном Крыму, в Ленинском районе, сегодня утром слышали звуки взрывов, сообщает УНН со ссылкой на данные "Крым.Реалии".
Детали
"Утром 22 апреля в Ленинском районе Крыма были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Назначенный рф "глава" временно оккупированного Крыма сергей аксенов заявил о работе российской ПВО.
"В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие", – написал аксенов в телеграм-канале.
Дополнение
В Крыму взрывается еще с начала августа прошлого года.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров после очередных из взрывов на полуострове призвал россиян не терять времени и выезжать из Крыма.
И на выезд из Крыма тогда начали образовываться огромные очереди. Один из таких случаев, когда женщина пожаловалась, что не хотела уезжать из Крыма, потому что там "по-домашнему", даже стал поводом для мемов.