У Криму "Партія регіонів" контролювала навіть кладовища - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. За часів керування Україною Віктором Янукович очолювана ним "Партія регіонів" у Криму намагалася тотально контролювати всі сфери – навіть кладовища, де були присутні хоч якісь бюджетні кошти. Про це сьогодні на допиті в Оболонському суді Києва, який розглядає справу про держзраду Януковича, заявив народний депутат Андрій Сенченко, передає кореспондент УНН.
“Хочу вам сказати, що до такого тотального контролю ситуація була доведена саме Партією регіонів, саме сподвижниками Януковича саме у Криму, що навіть директор кладовища у Симферополі був завезений із Донецька. Тотально і скрізь — депутатів уряду завезли, скрізь, де є хоч копійка бюджетних грошей, скрізь сидів формальний і неформальний так званий "смотрящий" від Донецька”, — сказав Сенченко.
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Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни.