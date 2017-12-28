В Крыму "Партия регионов" контролировала даже кладбища - нардеп

"Хочу вам сказать, что к такому тотальному контролю ситуация была доведена именно "Партией регионов", именно сподвижниками Януковича именно в Крыму, что даже директор кладбища в Симферополе был завезен из Донецка. Тотально и везде - депутатов правительства завезли, везде, где есть хоть копейка бюджетных денег, везде сидел формальный и неформальный так называемый "смотрящий" от Донецка", - сказал Сенченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Януковича была фобия преследования - нардеп

Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны.