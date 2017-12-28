В Крыму "Партия регионов" контролировала даже кладбища - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Во времена управления Украины Виктором Янукович возглавляемая им "Партия регионов" в Крыму пыталась тотально контролировать все сферы - даже кладбища, где присутствовали хоть какие-то бюджетные средства. Об этом сегодня на допросе в Оболонском суде Киева, который рассматривает дело о госизмене Януковича, заявил народный депутат Андрей Сенченко, передает корреспондент УНН.
"Хочу вам сказать, что к такому тотальному контролю ситуация была доведена именно "Партией регионов", именно сподвижниками Януковича именно в Крыму, что даже директор кладбища в Симферополе был завезен из Донецка. Тотально и везде - депутатов правительства завезли, везде, где есть хоть копейка бюджетных денег, везде сидел формальный и неформальный так называемый "смотрящий" от Донецка", - сказал Сенченко.
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Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны.