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У Криму ФСБ затримала чоловіка, який нібито "шпигував" для української розвідки

Київ • УНН

 • 13410 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. В окупованому Севастополі Федеральна служба безпеки Росії затримала чоловіка, якого звинувачують зборі інформації на користь української розвідки. Про це пише УНН з посиланням на ФСБ Росії.

Цитата

“Федеральною службою безпеки Російської Федерації в м. Севастополі затримано громадянина Росії, який цілеспрямовано збирав і передавав в Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність Чорноморського флоту, витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що ФСБ Росії порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 275 (державна зрада) Кримінального кодексу Росії.

За їхніми даними, наразі тривають оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.

Нагадаємо

В середині березня ФСБ Росії затримала на території тимчасово окупованого Криму росіянина, який нібито збирав інформацію для українських спецслужб.

Однак виявилося, що затриманий — український журналіст Владислав Єсипенко.

В окупованому Криму продовжується примусова паспортизація, яка торкнулася вже 2,5 млн українців.

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