У Криму ФСБ затримала чоловіка, який нібито "шпигував" для української розвідки

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“Федеральною службою безпеки Російської Федерації в м. Севастополі затримано громадянина Росії, який цілеспрямовано збирав і передавав в Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність Чорноморського флоту, витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави”, — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ФСБ Росії порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 275 (державна зрада) Кримінального кодексу Росії.

За їхніми даними, наразі тривають оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.

Нагадаємо

В середині березня ФСБ Росії затримала на території тимчасово окупованого Криму росіянина, який нібито збирав інформацію для українських спецслужб.



Однак виявилося, що затриманий — український журналіст Владислав Єсипенко.



В окупованому Криму продовжується примусова паспортизація, яка торкнулася вже 2,5 млн українців.