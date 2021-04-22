У Криму ФСБ затримала чоловіка, який нібито "шпигував" для української розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. В окупованому Севастополі Федеральна служба безпеки Росії затримала чоловіка, якого звинувачують зборі інформації на користь української розвідки. Про це пише УНН з посиланням на ФСБ Росії.
Цитата
“Федеральною службою безпеки Російської Федерації в м. Севастополі затримано громадянина Росії, який цілеспрямовано збирав і передавав в Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність Чорноморського флоту, витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що ФСБ Росії порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 275 (державна зрада) Кримінального кодексу Росії.
За їхніми даними, наразі тривають оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.
Нагадаємо
В середині березня ФСБ Росії затримала на території тимчасово окупованого Криму росіянина, який нібито збирав інформацію для українських спецслужб.
Однак виявилося, що затриманий — український журналіст Владислав Єсипенко.
В окупованому Криму продовжується примусова паспортизація, яка торкнулася вже 2,5 млн українців.