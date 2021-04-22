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В Крыму ФСБ задержала мужчину, который якобы "шпионил" для украинской разведки

В Крыму ФСБ задержала мужчину, который якобы "шпионил" для украинской разведки

Киев  •  УНН

 • 13406 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В оккупированном Севастополе Федеральная служба безопасности России задержала мужчину, обвиняемого сборе информации в пользу украинской разведки. Об этом пишет УНН со ссылкой на ФСБ России.

Цитата

“Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Севастополе задержан гражданин России, который целенаправленно собирал и передавал в Главное управление разведки Министерства обороны Украины сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности Черноморского флота, утечка которых за границу могла нанести ущерб обороноспособности государства”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что ФСБ России возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) Уголовного кодекса России.

По их данным, в настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Напомним

В середине марта ФСБ России задержала на территории временно оккупированного Крыма россиянина, который якобы собирал информацию для украинских спецслужб.

Однако оказалось, что задержанный — украинский журналист Владислав Есипенко.

В оккупированном Крыму продолжается принудительная паспортизация, которая коснулась уже 2,5 млн украинцев.

Украинские Национальные Новости

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