ФСБ заявила про затримання українського риболовецького судна в окупованому Криму

Деталі

Як уточнили в пресслужбі російського відомства, рибалок затримали в ніч з 19 на 20 квітня за чотири десятка миль на північний захід від мису Прибійний.

“Затримано українське рибопромислове судно ЯОД-2483 (порт приписки Очаків, Миколаївська область), що здійснювало незаконний промисел камбали-калкан у виключній економічній зоні Російської Федерації”, — цитує пресслужбу управління ФСБ місцевий провладний сайт.

“21 квітня Чорноморський мировий суд Республіки Крим визнав капітана судна, 1987 р.н., винним в скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 8.17 КоАП РФ (порушення правил видобутку водних біологічних ресурсів у виключній економічній зоні Російської Федерації) і призначив йому покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 257 тисяч рублів”, — додали в пресслужбі.

За інформацією відомства, на борту перебували два члени екіпажу — громадяни України.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Коментарі затриманих рибалок відсутні, реакція української сторони на затримання її громадян прикордонниками російської ФСБ поки відсутня.

Доповнення

У лютому минулого року ФСБ також повідомляла про затримання судна з громадянами України в Азовському морі. Пізніше підконтрольний Росії Керченський міськсуд дав 10 діб адмінарешту українським рибалкам.

Раніше контррозвідка СБУ стверджувала, що фіксує порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ Росії щодо громадян України, які ловлять рибу в акваторії Азовського моря.