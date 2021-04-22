ФСБ заявила о задержании украинского рыболовного судна в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В российском пограничном управлении ФСБ на территории оккупированного Крыма сообщают 22 апреля о задержании украинского судна “за незаконную добычу рыбы”, пишет УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.
Детали
Как уточнили в пресс-службе российского ведомства, рыбаков задержали в ночь с 19 на 20 апреля за четыре десятка миль к юго-западу от мыса Прибойный.
“Задержанл украинское рыбопромышленное судно ЯОД-2483 (порт приписки Очаков, Николаевская область), осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкан в исключительной экономической зоне Российской Федерации”, — цитирует пресс-службу ФСБ местный провластный сайт.
“21 апреля Черноморский мировой суд Республики Крым признал капитана судна, 1987 г.р., виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил добычи водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации) и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 257 тысяч рублей”, — добавили в пресс-службе.
По информации ведомства, на борту находились два члена экипажа — граждане Украины.
Подтверждения этой информации из других источников нет. Комментарии задержанных рыбаков отсутствуют, реакция украинской стороны на задержание ее граждан пограничниками российской ФСБ на данный момент отсутствует.
Дополнение
В феврале прошлого года ФСБ также сообщала о задержании судна с гражданами Украины в Азовском море. Позже подконтрольный России Керченский горсуд дал 10 суток админареста украинским рыбакам.
Ранее контрразведка СБУ утверждала, что фиксирует нарушение норм международного права со стороны сотрудников ФСБ России относительно граждан Украины, которые ловят рыбу в акватории Азовского моря.