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У Кремлі заявили, що не володіють інформацією про стан здоров'я Сенцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. У Кремлі не мають інформації про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Я не отримував якоїсь інформації про те, що у нього якісь проблеми зі здоров'ям, я взагалі не можу мати цю інформацію, тому я вам не можу нічого сказати з цього приводу", - повідомив Пєсков, відповідаючи на питання про стан Сенцова.

Також він не зміг дати точної відповіді на запитання, чому українському омбудсмену Людмилі Денисовій відмовили у відеозв'язку з Сенцовим.

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"Все-таки потрібно отримувати інформацію у відповідних органах ФСВП, і Москалькова повинна цією інформацією володіти. Але все-таки він ув'язнений, і з кожним ув'язненим ось так відеозв'язок встановлювати неможливо", - сказав Пєсков.

Він зазначив, що процес початку відвідувань укладених затягується через обговорень омбудсменів.

"Наскільки нам відомо, омбудсмени обговорюють, як вони будуть відвідувати - синхронно, несинхронно, одночасно. І як раз ці обговорення призводять до того, що час затягується, крім того, були накладки з переміщеннями, через погодні умови українська колега не змогла вилетіти. Цей процес досить нелегкий, але робота щодо нього ведеться", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що громадський резонанс не здатний вплинути на процес помилування політичного в'язня Олега Сенцова. Режисер повинен сам ініціювати вирішення цього питання.

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