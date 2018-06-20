В Кремле заявили, что не располагают информацией о состоянии Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В Кремле не располагают информацией о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Я не получал какой-то информации о том, что у него какие-то проблемы со здоровьем, я вообще не могу располагать этой информацией, поэтому я вам не могу ничего сказать на этот счет", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о состоянии Сенцова.
Также он не смог дать точного ответа на вопрос, почему украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой отказали в видеосвязи с Сенцовым.
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"Все-таки нужно получать информацию в соответствующих органах ФСИНа, и Москалькова должна этой информацией обладать. Но все-таки он заключенный, и с каждым заключенным вот так видеосвязь устанавливать невозможно", - сказал Песков.
Он отметил, что процесс начала посещений заключенных затягивается из-за обсуждений омбудсменов.
"Насколько нам известно, омбудсмены обсуждают, как они будут посещать - синхронно, не синхронно, одновременно. И как раз эти обсуждения приводят к тому, что время затягивается, кроме того, были накладки с перемещениями, из-за погодных условий украинская коллега не смогла вылететь. Этот процесс достаточно нелегкий, но работа по нему ведется", - отметил он.
Напомним, ранее Песков заявил, что общественный резонанс не способен повлиять на процесс помилования политического заключенного Олега Сенцова. Режиссер должен сам инициировать решение этого вопроса.