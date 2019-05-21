У Кремлі відповіли на заклик Зеленського посилити санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Курс на посилення антиросійських санкцій не допоможе команді Президента України Володимира Зеленського вирішити проблеми сходу країни. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Це та риторика щодо санкцій проти Росії, яка не блищить новизною. А головне, це та риторика, яка не зможе допомогти Україні розібратися з проблемою південного сходу", - заявив він.
Представник Кремля підкреслив, що ні США, ні Росія не можуть виконати перелік мінських домовленостей. "Його може і повинен виконувати Київ", - сказав Пєсков.
При цьому він підкреслив, що в цілому поки в Кремлі не бачать ніяких новацій в українській політиці після обрання нового Глави держави.
Нагадаємо, 20 травня Зеленський закликав США продовжувати посилення санкцій щодо РФ.