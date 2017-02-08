У Кремлі прокоментували загибель бойовика "Гіві"

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 47439 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 119340 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 125131 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 108241 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 123271 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 81063 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 90048 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97513 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88907 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 212436 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
2.4м/с
31%
Популярнi новини

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 29406 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 32152 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

09:00 • 10997 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 10133 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 30744 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 125094 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 212420 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 364010 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 299513 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 408260 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 3450 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 27576 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 24840 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 108218 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 30309 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

У Кремлі прокоментували загибель бойовика "Гіві"

Київ • УНН

 • 47276 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Кремлі сподіваються, що є "достатній запас міцності" для того, щоб уникнути подальшої ескалації на Донбасі після вбивства командира батальйону "Сомалі" Михайла Толстих, відомого як "Гіві". Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у середу, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

У Кремлі прокоментували загибель бойовика "Гіві"

"Очевидно, що мова йде про спроби дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Безумовно, ми сподіваємося, що є певний запас міцності, і тим, хто стоїть за такими вбивствами, не вдасться привести до подальшої ескалації" - сказав Д.Пєсков.

З його слів, ситуація на Донбасі "і без того залишається дуже напружена".

Він також відкинув звинувачення в причетності РФ до вбивства "Гіві".

"Ми абсолютно і досить однозначно виключаємо будь-яку, заперечуємо звинувачення на адресу російської сторони про можливу причетність до цього, про це не може бути й мови. А що стосується тих, хто стоїть за спробами дестабілізації, то вони повинні бути виявлені під час слідчих дій", - заявив Д.Пєсков.

Також видання цитує дані "міноборони "ДНР", в якому заявили, що "Гіві" був убитий, за попередніми даними, в результаті пострілу з вогнемета "Шмель".

Нагадаємо, у "ДНР" 8 лютого повідомили, що командир батальйону “Сомалі” Михайло Толстих загинув в результаті вибуху у своєму кабінеті.

На думку нардепа Д.Тимчука, шанс прибрати "Гіві" дала О.Захарченку Авдіївка.

У СБУ заявили, що смерть "Гіві" підтверджує відсутність законної влади в ОРДЛО.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,451.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,604.97