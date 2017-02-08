У Кремлі прокоментували загибель бойовика "Гіві"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Кремлі сподіваються, що є "достатній запас міцності" для того, щоб уникнути подальшої ескалації на Донбасі після вбивства командира батальйону "Сомалі" Михайла Толстих, відомого як "Гіві". Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у середу, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Очевидно, що мова йде про спроби дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Безумовно, ми сподіваємося, що є певний запас міцності, і тим, хто стоїть за такими вбивствами, не вдасться привести до подальшої ескалації" - сказав Д.Пєсков.
З його слів, ситуація на Донбасі "і без того залишається дуже напружена".
Він також відкинув звинувачення в причетності РФ до вбивства "Гіві".
"Ми абсолютно і досить однозначно виключаємо будь-яку, заперечуємо звинувачення на адресу російської сторони про можливу причетність до цього, про це не може бути й мови. А що стосується тих, хто стоїть за спробами дестабілізації, то вони повинні бути виявлені під час слідчих дій", - заявив Д.Пєсков.
Також видання цитує дані "міноборони "ДНР", в якому заявили, що "Гіві" був убитий, за попередніми даними, в результаті пострілу з вогнемета "Шмель".
Нагадаємо, у "ДНР" 8 лютого повідомили, що командир батальйону “Сомалі” Михайло Толстих загинув в результаті вибуху у своєму кабінеті.
На думку нардепа Д.Тимчука, шанс прибрати "Гіві" дала О.Захарченку Авдіївка.
У СБУ заявили, що смерть "Гіві" підтверджує відсутність законної влади в ОРДЛО.