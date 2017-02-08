У Кремлі прокоментували загибель бойовика "Гіві"

КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Кремлі сподіваються, що є "достатній запас міцності" для того, щоб уникнути подальшої ескалації на Донбасі після вбивства командира батальйону "Сомалі" Михайла Толстих, відомого як "Гіві". Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у середу, передає УНН з посиланням на РИА Новости.