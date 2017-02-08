В Кремле прокомментировали гибель боевика "Гиви"

"Очевидно, что речь идет о попытках дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Безусловно, мы надеемся, что есть определенный запас прочности, и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся привести к дальнейшей эскалации", - сказал Д.Песков.

По его словам, ситуация в Донбассе "и без того остается очень напряженной".

Он также отверг обвинения в причастности РФ к убийству "Гиви".

"Мы абсолютно и достаточно однозначно исключаем любую, отрицаем обвинения в адрес российской стороны о возможной причастности к этому, об этом не может быть и речи. А что касается тех, кто стоит за попытками дестабилизации, то они должны быть выявлены в ходе следственных действий", - заявил Д.Песков.

Также издание цитирует данные "Минобороны "ДНР", в котором заявили, что "Гиви" был убит, по предварительным данным, в результате выстрела из огнемета "Шмель".

Напомним, в "ДНР" 8 февраля сообщили, что командир батальона "Сомали" Михаил Толстых погиб в результате взрыва в своем кабинете.

По мнению нардепа Д.Тымчука, шанс убрать "Гиви" дала А.Захарченку Авдеевка.

В СБУ заявили, что смерть "Гиви" подтверждает отсутствие законной власти в ОРДЛО.