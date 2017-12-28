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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Кремлі прокоментували новий етап обміну на Донбасі за формулою "74 на 29"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кремль підтримує другий етап обмін полоненими за формулою "74 на 29" на Донбасі. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА Новини.

У Кремлі прокоментували новий етап обміну на Донбасі за формулою "74 на 29"

"Робота ведеться в цілому. Оскільки в мінських домовленостях йдеться про принцип "всіх на всіх", то, безумовно, цей сам по собі процес, він, звичайно, підтримується в Москві", - заявив Пєсков журналістам, відповідаючи на питання про те, чи підтримують в Кремлі пропозицію провести другий етап обміну полоненими за формулою "74 на 29".

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Пєсков також підкреслив, що в Москві готові до вживання заходів по звільненню росіян.

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"Безумовно, в Москві є зацікавленість бачити своїх громадян у себе в країні. І звичайно, ми готові будемо прийняти всі заходи, які необхідні для звільнення російських громадян", - зазначив він.

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