В Кремле прокомментировали новый этап обмена на Донбассе по формуле "74 на 29"

"Работа ведется в целом. Поскольку в минских договоренностях речь идет о принципе "всех на всех", то, безусловно, этот сам по себе процесс, он, конечно, поддерживается в Москве", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли в Кремле предложение провести второй этап обмена пленными по формуле "74 на 29".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обмен пленными на Донбассе приветствовали в ОБСЕ

Песков также подчеркнул, что в Москве готовы к принятию мер по освобождению россиян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Освобожденные украинские пленные прилетели в Киев

"Безусловно, в Москве есть заинтересованность видеть своих граждан у себя в стране. И конечно, мы готовы будем принять все меры, которые необходимы для освобождения российских граждан", — отметил он.