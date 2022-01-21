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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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У Кремлі прокоментували ідею Ердогана організувати зустріч Путіна та Зеленського

У Кремлі прокоментували ідею Ердогана організувати зустріч Путіна та Зеленського

Київ • УНН

 • 34768 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана провести особисту зустріч президента України Володимира Зеленського та голови Кремля Володимира Путіна. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Пєсков зазначив, що жодної підготовки до такої зустрічі не проводять.

"З цієї зустрічі немає нічого. Є лише накачування України озброєнням та невиконання нею мінського комплексу заходів", - заявив прессекретар президента Росії.

Нагадаємо

20 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував організувати в Анкарі зустріч віч-на-віч лідерів України та Російської Федерації. 

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