У Кремлі прокоментували ідею Ердогана організувати зустріч Путіна та Зеленського

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Пєсков зазначив, що жодної підготовки до такої зустрічі не проводять.

"З цієї зустрічі немає нічого. Є лише накачування України озброєнням та невиконання нею мінського комплексу заходів", - заявив прессекретар президента Росії.

Нагадаємо

20 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував організувати в Анкарі зустріч віч-на-віч лідерів України та Російської Федерації.