В Кремле прокомментировали идею Эрдогана организовать встречу Путина и Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести личную встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
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Песков отметил, что никакой подготовки к такой встрече не проводят.
"По этой встречи нет ничего. Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер", - заявил пресс-секретарь президента России.
Напомним
20 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать в Анкаре встречу с глазу на глаз лидеров Украины и РФ.