У кремлі очікують наступний раунд переговорів після Абу-Дабі "вже скоро"

Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 8528 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026
08:30 • 33822 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам'яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07
Glovo автоматично списує тисячі на "чайові" за доставку і не повертає кошти - українці обурені
11 лютого, 16:28
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи 12 лютого, 00:39
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПК 12 лютого, 02:12
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW 12 лютого, 04:02
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ 08:19
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первістка 08:43
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат 11 лютого, 13:50
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів 11 лютого, 12:28
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити 11 лютого, 10:54
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкція 10 лютого, 13:55
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Віталій Кличко
Марк Рютте
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Дніпро (місто)
Харківська область
УНН Lite
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первістка 08:43
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 57 11 лютого, 16:53
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручини 11 лютого, 14:59
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів 11 лютого, 12:28
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ 11 лютого, 08:43
У кремлі очікують наступний раунд переговорів після Абу-Дабі "вже скоро"

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що наступний раунд мирних переговорів, після зустрічі в Абу-Дабі, відбудеться "вже скоро". У зустрічі брали участь Україна, США та рф.

У кремлі очікують наступний раунд переговорів після Абу-Дабі "вже скоро"

У кремлі очікують, що наступний раунд мирних переговорів, після зустрічі в Абу-Дабі за участю України, США та рф, відбудеться "вже скоро", заявив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання, пєсков заявив, що у кремля є "певне розуміння" про дату і місце продовження переговорів на тлі планів щодо такої зустрічі у Маямі наступного тижня.

"Як ми й казали, ми розраховуємо, що наступний раунд переговорів відбудеться вже скоро", - сказав пєсков.

Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"11.02.26, 16:43 • 26540 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Абу-Дабі
Сполучені Штати Америки
Україна