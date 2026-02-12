У кремлі очікують наступний раунд переговорів після Абу-Дабі "вже скоро"
Київ • УНН
У кремлі очікують, що наступний раунд мирних переговорів, після зустрічі в Абу-Дабі за участю України, США та рф, відбудеться "вже скоро", заявив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.
Деталі
Відповідаючи на запитання, пєсков заявив, що у кремля є "певне розуміння" про дату і місце продовження переговорів на тлі планів щодо такої зустрічі у Маямі наступного тижня.
"Як ми й казали, ми розраховуємо, що наступний раунд переговорів відбудеться вже скоро", - сказав пєсков.
