09:49 • 1506 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ
09:16 • 10161 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 37915 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 32058 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 44801 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 35957 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 30766 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 26956 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 48427 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 20209 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
В кремле ожидают следующий раунд переговоров после Абу-Даби "уже скоро"

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Представитель кремля дмитрий песков заявил, что следующий раунд мирных переговоров, после встречи в Абу-Даби, состоится "уже скоро". Во встрече принимали участие Украина, США и рф.

В кремле ожидают следующий раунд переговоров после Абу-Даби "уже скоро"

В кремле ожидают, что следующий раунд мирных переговоров, после встречи в Абу-Даби с участием Украины, США и рф, состоится "уже скоро", заявил спикер кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, песков заявил, что у кремля есть "определенное понимание" о дате и месте продолжения переговоров на фоне планов по такой встрече в Майами на следующей неделе.

"Как мы и говорили, мы рассчитываем, что следующий раунд переговоров состоится уже скоро", - сказал песков.

Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"11.02.26, 16:43 • 26953 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Абу-Даби
Соединённые Штаты
Украина