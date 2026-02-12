В кремле ожидают следующий раунд переговоров после Абу-Даби "уже скоро"
Киев • УНН
Представитель кремля дмитрий песков заявил, что следующий раунд мирных переговоров, после встречи в Абу-Даби, состоится "уже скоро". Во встрече принимали участие Украина, США и рф.
В кремле ожидают, что следующий раунд мирных переговоров, после встречи в Абу-Даби с участием Украины, США и рф, состоится "уже скоро", заявил спикер кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, песков заявил, что у кремля есть "определенное понимание" о дате и месте продолжения переговоров на фоне планов по такой встрече в Майами на следующей неделе.
"Как мы и говорили, мы рассчитываем, что следующий раунд переговоров состоится уже скоро", - сказал песков.
