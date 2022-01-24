У Кремлі не виключають нових контактів Байдена та Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Нові контакти президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна можуть відбутися при необхідності, але зараз конкретних планів на цей рахунок немає. Про це заявив журналістам у понеділок прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, коли може відбутися розмова глав двох держав, пише УНН з посиланням на ТАСС.
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"При необхідності нічого не можна виключати, в тому числі і спілкування на вищому рівні. Але якихось розумінь з цього приводу зараз немає", - сказав Пєсков.
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За його словами, питання про графік продовження російсько-американських контактів буде вирішуватися після отримання тексту письмової відповіді на російські пропозиції щодо "гарантій безпеки".
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Раніше в Білому домі заявили, що зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна можлива, але рішень ще не прийнято.
Наприкінці грудня держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що нових зустрічей президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна поки що не планується.
Переговори Путіна і Байдена відбулися 7 грудня цього року на тлі ситуації з нарощуванням російських військ на українсько-російському кордоні. Відео-розмова президентів тривала 2 години.
Пізніше Байден під час спілкування з журналістами анонсував нову розмову з Путіним. Він зазначив, що сподівається найближчим часом провести діалог. При цьому, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі ТАСС заявив про відсутність приблизних намірів щодо термінів нової розмови двох лідерів.