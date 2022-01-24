В Кремле не исключают новых контактов Байдена и Путина

КИЕВ. 24 января. УНН. Новые контакты президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина могут состояться при необходимости, но сейчас конкретных планов на этот счет нет. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда может состояться разговор глав двух государств, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.