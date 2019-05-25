У країнах ЄС продовжилися вибори до Європарламенту

КИЇВ. 25 травня. УНН. У ЄС сьогодні третій день голосування на виборах до Європарламенту - євродепутатів у суботу обирають громадяни Литви, Мальти та Словаччини. Також продовжується голосування у Чехії, де виборчі дільниці були відкриті днем раніше, передає УНН з посиланням на DW.