У країнах ЄС продовжилися вибори до Європарламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У ЄС сьогодні третій день голосування на виборах до Європарламенту - євродепутатів у суботу обирають громадяни Литви, Мальти та Словаччини. Також продовжується голосування у Чехії, де виборчі дільниці були відкриті днем раніше, передає УНН з посиланням на DW.
У 28 країнах-членах ЄС за чотири дні виборів 427 мільйонів виборців отримають можливість вибрати 751 депутата Європарламенту нового скликання.
Офіційні результати у всіх державах ЄС будуть опубліковані лише після завершення останнього дня голосування 26 травня.
У перший день виборів, 23 травня, депутатів Європарламенту обирали громадяни Великої Британії і Нідерландів. За прогнозами, більшість голосів громадян Британії може отримати заснована на початку 2019 року Brexit Party ініціатора виходу країни з ЄС Найджела Фараджа. У Нідерландах, за даними екзит-полів, лідирує соціал-демократична партія праці, яка отримала 18,4% голосів. Один з її лідерів Франс Тіммерманс - кандидат європейських соціал-демократів на посаду глави Єврокомісії.
24 травня голосування проходило в Чехії та Ірландії. В останній лідирують ліберально-консервативна партія "Фіне гел" і ліберальна "Фіанна фойл", що відстоюють проєвропейські позиції.
У більшості країн ЄС, зокрема, у Німеччині, вибори відбудуться в неділю, 26 травня. Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав громадян країни брати активну участь у виборах.