У Краматорську рашисти вдарили по цивільному об'єкту - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Краматорську на Донеччині російській окупанти вдарили, попередньо, з С-300 по цивільному об'єкту. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у п'ятницю, 23 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Краматорськ, Донеччина. Окупанти завдали ракетного удару по цивільному об‘єкту міста. За попередньою інформацією, використали С-300. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - повідомив Тимошенко.
Доповнення
Російські окупанти 23 грудня вдарили ракетами по Краматорську Донецької області.