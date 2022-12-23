В Краматорске рашисты ударили по гражданскому объекту - ОП

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Краматорске в Донецкой области российские оккупанты ударили, предварительно, из С-300 по гражданскому объекту. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в пятницу, 23 декабря, в Telegram, пишет УНН.