В Краматорске рашисты ударили по гражданскому объекту - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Краматорске в Донецкой области российские оккупанты ударили, предварительно, из С-300 по гражданскому объекту. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в пятницу, 23 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Краматорск, Донецкая область. Оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому объекту города. По предварительной информации, использовали С-300. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - сообщил Тимошенко.
Дополнение
Российские оккупанты 23 декабря ударили ракетами по Краматорску Донецкой области.