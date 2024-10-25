У кожній школі створять електронний паспорт безпеки - Шмигаль
Київ • УНН
Кожен навчальний заклад України отримає електронний паспорт безпеки. Доступ до цих паспортів матимуть правоохоронці та працівники ДСНС для покращення безпеки освітнього середовища.
Уряд України запроваджує електронний паспорт безпеки для кожного навчального закладу, доступ до нього матимуть правоохоронці та працівники ДСНС. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.
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"Освітнє рішення - це створення електронного паспорту безпеки освітнього закладу. Кожна наша школа повинна мати такий паспорт, бо для нас безпека дітей - це першочергове питання", - сказав Шмигаль.
Доступ до електронного паспорту, з його слів, матимуть доступ поліцейські та працівники ДСНС.
"Це сприятиме формуванню більш безпечного освітнього середовища і виправленню наявних проблем у закладах освіти", - додав Шмигаль.
Нагадаємо
З 2027 року старшокласники в Україні зможуть самостійно формувати свою освітню траєкторію, обираючи профіль навчання та предмети відповідно до власних інтересів. Пілотний запуск реформи відбудеться у 2025 році.