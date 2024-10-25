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У кожній школі створять електронний паспорт безпеки - Шмигаль

Київ • УНН

 • 14660 перегляди

Кожен навчальний заклад України отримає електронний паспорт безпеки. Доступ до цих паспортів матимуть правоохоронці та працівники ДСНС для покращення безпеки освітнього середовища.

У кожній школі створять електронний паспорт безпеки - Шмигаль

Уряд України запроваджує електронний паспорт безпеки для кожного навчального закладу, доступ до нього матимуть правоохоронці та працівники ДСНС. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.

Деталі

"Освітнє рішення - це створення електронного паспорту безпеки освітнього закладу. Кожна наша школа повинна мати такий паспорт, бо для нас безпека дітей - це першочергове питання", - сказав Шмигаль.

Доступ до електронного паспорту, з його слів, матимуть доступ поліцейські та працівники ДСНС.

"Це сприятиме формуванню більш безпечного освітнього середовища і виправленню наявних проблем у закладах освіти", - додав Шмигаль.

Нагадаємо 

З 2027 року старшокласники в Україні зможуть самостійно формувати свою освітню траєкторію, обираючи профіль навчання та предмети відповідно до власних інтересів. Пілотний запуск реформи відбудеться у 2025 році. 

Ірина Колеснік

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