У Коста-Ріці пройшли президентські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Коста-Ріці, 6 лютого, проходили президентські вибори. Цього ж дня костариканці обирали 57 парламентарів. Проголосувати за одного з понад 20 кандидатів у президенти могли 3,5 млн виборців. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
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Зазначається, що нинішній президент країни Карлос Альварадо не висував на виборах свою кандидатуру, оскільки місцева Конституція забороняє вибори глави держави або уряду двічі поспіль. Якщо жоден з кандидатів не набере щонайменше 40% голосів, у квітні відбудеться другий тур.
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