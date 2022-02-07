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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 59348 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Коста-Ріці пройшли президентські вибори

У Коста-Ріці пройшли президентські вибори

Київ • УНН

 • 16711 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Коста-Ріці, 6 лютого, проходили президентські вибори. Цього ж дня костариканці обирали 57 парламентарів. Проголосувати за одного з понад 20 кандидатів у президенти могли 3,5 млн виборців. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Деталі 

Зазначається, що нинішній президент країни Карлос Альварадо не висував на виборах свою кандидатуру, оскільки місцева Конституція забороняє вибори глави держави або уряду двічі поспіль. Якщо жоден з кандидатів не набере щонайменше 40% голосів, у квітні відбудеться другий тур.

Нагадаємо 

Прем'єр-міністра Перу відправили у відставку через три дні після призначення.

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