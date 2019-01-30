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У Конго виявили масові захоронення 890 осіб

У Конго виявили масові захоронення 890 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Представники спеціальної місії ООН знайшли на північному заході Демократичної Республіки Конго (ДРК) понад 10 масових поховань та понад 40 індивідуальних. Про це повідомляє УНН із посиланням на агентство Reuters, яке приводить слова речниці місії MONUSCO Флоренс Марчал.

“Хоча ми досі підбиваємо підсумки цієї місії, ми вже можемо підтвердити, що кілька сотень осіб, у тому числі жінки й багато дітей, були вбиті за нестерпних обставин”, - сказала Марчал.

Вона зазначає, що, “швидкість, методи та велика кількість жертв цього насильства свідчать про його запланованість та організований характер”.

Речниця зазначила, що членами місії було віднайдено 11 масових поховань та 43 індивідуальні могили поблизу міста Юмбі та, як мінімум, 4 групові поховання із 170 тілами поблизу поселення Бонжанд.

“На початку січня в ООН підрахували, що щонайменше 890 осіб були вбиті унаслідок наймасштабнішого за останні роки насильства в цьому районі, що підкреслило нестабільний стан міжетнічних відносин навіть у більш мирних регіонах ДРК”, - йдеться у матеріалі.

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У виданні додається, що, скоріш за все, причиною загибелі людей, які були виявлені у масових похованнях, став конфлікт між народностями Бануну й Батенде через похорони одного з вождів. 

Як повідомляв УНН, через напад терористичних угруповань на підрозділ "блакитних шоломів" у східній частині Демократичної Республіки Конго загинуло сім миротворців ООН.

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