В Конго обнаружили массовые захоронения 890 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Представители специальной миссии ООН нашли на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК) свыше 10 массовых захоронений и более 40 индивидуальных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters, которое приводит слова пресс-секретаря миссии MONUSCO Флоренс Марчаль.
“Хотя мы до сих пор подводим итоги этой миссии, мы уже можем подтвердить, что несколько сотен человек, в том числе женщины и много детей, были убиты при невыносимых обстоятельствах”, — сказала Марчаль.
Она отмечает, что, “скорость, методы и большое количество жертв этого насилия свидетельствуют о его запланированности и организованном характере”.
Пресс-секретарь отметила, что членами миссии были найдены 11 массовых захоронений и 43 индивидуальные могилы близ города Юмби и, как минимум, 4 групповых захоронения с 170 телами вблизи поселения Бонжанд.
“В начале января в ООН подсчитали, что по меньшей мере 890 человек были убиты в результате масштабного за последние годы насилия в этом районе, подчеркнул нестабильное состояние межэтнических отношений даже в более мирных регионах ДРК”, — говорится в материале.
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В издании добавляется, что, скорее всего, причиной гибели людей, которые были обнаружены в массовых захоронениях, стал конфликт между народностями Бануну и Батенде через похороны одного из вождей.
Как сообщал УНН, из-за нападения террористических группировок в подразделение “голубых касок” в восточной части Демократической Республики Конго погибли семь миротворцев ООН.