У Кличка проходять обшуки за підозрою в корупції

Зокрема, у вівторок, 11 травня, обшуки пройшли в КО "Київзеленбуд" - в рамках провадження в ухиленні від сплати податків при реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн гривень.

У середу, 12 травня, в офісі КП "Спецжитлофонд" і в приміщеннях підрядних організацій пройшли обшуки в рамках кримінального провадження за фактом заволодіння коштами на суму понад 10,5 млн гривень.

У цей же день відбулася ще низка слідчо-оперативних дій. Столична прокуратура спільно з Державною фіскальною службою провела обшуки в корпорації "Київавтодор". Слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків при проведенні робіт по ремонту доріг в Києві на суму понад 18 млн гривень.

А у Департаменті соцполітики КМДА пройшли обшуки у справі про розкрадання 13,5 млн бюджетних коштів на закупівлі медичних виробів в 2017-2019 роках.

Також правоохоронці прийшли і на фірму-підрядника будівництва Подільсько-Воскресенського моста, "Спецпроект-Інвест", яка на замовлення компанії "Еко Буд Трейд" здійснювала роботи на об'єкті і при цьому ухилилася від сплати 9 млн грн податків.

Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі довели, що компанія "Еко Буд Трейд" пов'язана з так званим "смотрящим" Денисом Комарницьким. Також ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що роботу столичних КП курирує кум Віталія Кличка і екснардеп Артур Палатний.