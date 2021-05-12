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У Кличка проходять обшуки за підозрою в корупції

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. За останні два дні відразу в декількох міських структурах Києва, підконтрольних меру Віталію Кличку та його куму Артуру Палатному, а також на фірмі, пов'язаній зі "смотрящим" Денисом Комарницьким пройшли обшуки. Про це заявили в Київській міській прокуратурі, передає УНН.

У Кличка проходять обшуки за підозрою в корупції

Зокрема, у вівторок, 11 травня, обшуки пройшли в КО "Київзеленбуд" - в рамках провадження в ухиленні від сплати податків при реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн гривень.

У середу, 12 травня, в офісі КП "Спецжитлофонд" і в приміщеннях підрядних організацій пройшли обшуки в рамках кримінального провадження за фактом заволодіння коштами на суму понад 10,5 млн гривень.

У цей же день відбулася ще низка слідчо-оперативних дій. Столична прокуратура спільно з Державною фіскальною службою провела обшуки в корпорації "Київавтодор". Слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків при проведенні робіт по ремонту доріг в Києві на суму понад 18 млн гривень.

А у Департаменті соцполітики КМДА пройшли обшуки у справі про розкрадання 13,5 млн бюджетних коштів на закупівлі медичних виробів в 2017-2019 роках.

Також правоохоронці прийшли і на фірму-підрядника будівництва Подільсько-Воскресенського моста, "Спецпроект-Інвест", яка на замовлення компанії "Еко Буд Трейд" здійснювала роботи на об'єкті і при цьому ухилилася від сплати 9 млн грн податків.

Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі довели, що компанія "Еко Буд Трейд" пов'язана з так званим "смотрящим" Денисом Комарницьким. Також ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що роботу столичних КП курирує кум Віталія Кличка і екснардеп Артур Палатний.

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