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У Кличко проходят обыски по подозрению в коррупции

Киев • УНН

 • 21349 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. За последние два дня сразу в нескольких городских структурах Киева, подконтрольных мэру Виталию Кличко и его куму Артуру Палатному, а также на фирме, связанной со “смотрящим” Денисом Комарницким прошли обыски. Об этом заявили в Киевской городской прокуратуре, передает УНН.

У Кличко проходят обыски по подозрению в коррупции

В частности, во вторник, 11 мая, обыски прошли в КО “Киевзеленстрой” - в рамках производства по уклонению от уплаты налогов при реконструкции столичных парков на сумму более 30 млн гривен.

В среду, 12 мая, в офисе КП "Спецжилфонд" и в помещениях подрядных организаций прошли обыски в рамках уголовного производства по факту завладения средствами на сумму свыше 10,5 млн гривен.

В этот же день состоялся еще ряд следственно-оперативных действий. Столичная прокуратура совместно с Государственной фискальной службой провела обыски в корпорации "Киевавтодор". Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по ремонту дорог в Киеве на сумму более 18 млн гривен.

А в Департаменте Соцполитики КГГА прошли обыски по делу о разворовывании 13,5 млн бюджетных средств на закупках медицинских изделий в 2017-2019 годах.

Также правоохранители пришли и на фирму-подрядчика строительства Подольско-Воскресенского моста, “Спецпроект-Инвест”, которая по заказу компании “Эко Буд Трейд” совершала работы на объекте и при этом уклонилась от уплаты 9 млн грн налогов.

Напомним, ранее журналисты-расследователи доказали, что компания “Эко Буд Трейд” связана с так называемым “смотрящим” Денисом Комарницким. Также СМИ неоднократно сообщали о том, что работу столичных КП курирует кум Виталия Кличко и экс-нардеп Артур Палатный.

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