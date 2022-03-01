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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У Київську телевежу потрапило дві ракети, пошкоджено трансформаторну підстанцію та апаратну – Кличко

У Київську телевежу потрапило дві ракети, пошкоджено трансформаторну підстанцію та апаратну – Кличко

Київ • УНН

 • 133915 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. У Київську телевежу, за попередньою інформацією, потрапило дві ракети. Пошкоджено трансформаторну підстанцію та апаратну на самій телевежі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

"Ворог атакує столицю! Київська телевежа пошкоджена внаслідок потрапляння, двох, за попередньою інформацією, ракет", — напсиав Кличко.

Мер додав, що пошкоджено трансформаторну підстанцію, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратну на самій телевежі.

За даними Держспецзв'язку, тимчасово не буде доступна трансляція каналів. Концерн РРТ вживає заходів для відновлення мовлення в регіонах. Найближчим часом буде увімкнене резервне мовлення.

Наразі дивитися українське телебачення можна на регіональних Мультиплекс МХ-5.

"Просимо громадян скористатися пошуком каналів на своєму телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів", — ідеться у повідмоленні.

Нагадаємо

Російські окупанти завдали удару по київській телевежі. Телеканали тимчасово недоступні, незабаром під'єднають резервне мовлення частини каналів.

Окрім того, російські окупанти обстріляли Бабин Яр.

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