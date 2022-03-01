У Київську телевежу потрапило дві ракети, пошкоджено трансформаторну підстанцію та апаратну – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У Київську телевежу, за попередньою інформацією, потрапило дві ракети. Пошкоджено трансформаторну підстанцію та апаратну на самій телевежі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує УНН.
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"Ворог атакує столицю! Київська телевежа пошкоджена внаслідок потрапляння, двох, за попередньою інформацією, ракет", — напсиав Кличко.
Мер додав, що пошкоджено трансформаторну підстанцію, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратну на самій телевежі.
За даними Держспецзв'язку, тимчасово не буде доступна трансляція каналів. Концерн РРТ вживає заходів для відновлення мовлення в регіонах. Найближчим часом буде увімкнене резервне мовлення.
Наразі дивитися українське телебачення можна на регіональних Мультиплекс МХ-5.
"Просимо громадян скористатися пошуком каналів на своєму телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів", — ідеться у повідмоленні.
Нагадаємо
Російські окупанти завдали удару по київській телевежі. Телеканали тимчасово недоступні, незабаром під'єднають резервне мовлення частини каналів.
Окрім того, російські окупанти обстріляли Бабин Яр.