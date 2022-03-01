В Киевскую телебашню попало две ракеты, повреждена трансформаторная подстанция и аппаратная - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Киевскую телебашню, по предварительной информации, попало две ракеты. Повреждена трансформаторная подстанция и аппаратная на самой телебашне. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
"Враг атакует столицу! Киевская телебашня повреждена в результате попадания двух, по предварительной информации, ракет", — напсиав Кличко.
Мэр добавил, что повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телебашню, а также аппаратная на самой телебашне.
По данным Госспецсвязи, временно не будет доступна трансляция каналов. Концерн РРТ принимает меры для возобновления вещания в регионах. В ближайшее время будет включено резервное вещание.
Сейчас смотреть украинское телевидение можно на региональных Мультиплекс МХ-5.
"Просим граждан воспользоваться поиском каналов на своем телевизоре, чтобы получить доступ к региональным каналам", — говорится в сообщении.
Напомним
Российские оккупанты нанесли удар по киевской телебашне. Телеканалы временно недоступны, вскоре подключат резервное вещание части каналов.
Кроме того, российские оккупанты обстреляли Бабий Яр.