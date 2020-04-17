У Києво-Печерській лаврі за добу підтвердили ще 7 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. За минулу добу у Києво-Печерській лаврі зареєстрували ще 7 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"У Києво-Печерській лаврі зареєстрували ще 7 випадків захворювання (COVID-19 - ред.)", - сказав Кличко.
За його словами, за минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
Нагадаємо, за інформацією КМДА, медики контролюють стан хворих на COVID-19 у Києво-Печерській лаврі та Іонінському монастирі.