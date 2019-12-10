У Києві зросла кількість хворих на грип та ГРВІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Києві зросла кількість хворих на грип та ГРВІ, зокрема, серед дорослого населення на 4,4% у порівнянні з минулим тижнем. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"У столиці за 49-й тиждень 2019 року зареєстровано 11 608 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базового показника на 48,8%. Наразі показник захворюваності становить 393,4", - йдеться у повідомленні.
Додамо, що згідно з даними КМДА за 48-й тиждень 2019 року, у столиці було 11 466 хворих на грип та ГРВІ і показник захворюваності складав 388,6.
"У столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 1,2% у порівнянні з попереднім тижнем. Зростання відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 7 606 (майже на рівні минулого тижня), дорослих – 4002 особи (зростання на 4,4%), - йдеться у повідомленні.
За даними КМДА, серед школярів захворюваність зросла на 6%: 3466 випадків, що становить 45,6% від загальної кількості захворілих дітей і 29,9% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.
"До медичних закладів за 49-й тиждень госпіталізовано 146 осіб, із них 130 – діти. Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 46 819 осіб", - зазначили в КМДА.
Як повідомлялося раніше в УНН, В Україні впродовж тижня з 18 по 24 листопада на ГРВІ захворіло майже 159 тис. українців, із них більше 68% - діти.