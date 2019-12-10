В Киеве увеличилось количество больных гриппом и ОРВИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Киеве увеличилось количество больных гриппом и ОРВИ, в частности, среди взрослого населения на 4,4% по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В столице за 49-ю неделю 2019 года зарегистрировано 11 608 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базового показателя на 48,8%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 393,4", - говорится в сообщении.
Добавим, что по данным КГГА за 48-ю неделю 2019 года, в столице было 11466 больных гриппом и ОРВИ и показатель заболеваемости составлял 388,6.
"В столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей. Рост произошел за счет взрослого населения. Так, детей заболело - 7606 (почти на уровне прошлой недели), взрослых - 4002 человека (рост на 4,4%), - говорится в сообщении.
По данным КГГА, среди школьников заболеваемость выросла на 6%: 3466 случаев, что составляет 45,6% от общего количества заболевших детей и 29,9% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью.
"В медицинские учреждения за 49-ю неделю госпитализированы 146 человек, из них 130 - дети. С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 46819 человек", - отметили в КГГА.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине в течение недели с 18 по 24 ноября на ОРВИ заболело почти 159 тыс. украинцев, из них более 68% - дети.