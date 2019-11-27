За тиждень на грип та ГРВІ захворіли майже 159 тисяч українців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. В Україні впродовж тижня з 18 по 24 листопада на ГРВІ захворіло майже 159 тис. українців, із них більше 68% - діти. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.
“За минулий тиждень (18–24 листопала) на ГРВІ захворіло майже 159 тис. українців, із них більше 68% — діти”, — йдеться в повідомленні.
Також, зареєстровано 16 випадків грипоподібного захворювання та 38 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ). За результатами лабораторного дослідження отримано один позитивний результат: визначено вірус грипу типу A(H3).
“В усіх регіонах України активність грипу та ГРВІ знаходилась на неепідемічних рівнях. Протягом минулого тижня не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок гриппу”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, з 18 по 24 листопада від грипу вакцинувалися понад 23 тис. людей, а з початку жовтня щеплення зробили більше 177 тис. осіб.
Нагадаємо, на грип та ГРВІ у цьому сезоні перехворіли вже понад 3% українців.