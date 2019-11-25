На грип та ГРВІ у цьому сезоні перехворіли вже понад 3% українців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Із 31 вересня до 24 листопада на грип та ГРВІ перехворіло 3,1% населення України. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я, передає УНН.
"Із 31 вересня до 24 листопада на грип та ГРВІ перехворіли 3,1% населення України. Госпіталізовано 31 572 людини, із них 80% — діти віком до 17 років", - йдеться у повідомленні.
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У Центрі зазначили, що минулого епідсезону на грип та ГРВІ перехворіли 5,4 мільйони українців, зареєстровано 64 лабораторно підтверджені летальні випадки внаслідок грипу, з них 12 дітей до 17 років.
Відповідно до прогнозу відділу грипу та ГРВІ Центру громадського здоров'я України, в сезоні, що розпочався, на грип та ГРВІ ймовірно захворіє вiд 4,8 до 6,7 млн осіб.
Нагадаємо, в районі проведення ООС вперше почали вакцинувати військових від грипу.