Гриппом и ОРВИ в этом сезоне переболели уже более 3% украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. С 31 сентября по 24 ноября гриппом и ОРВИ переболело 3,1% населения Украины. Об этом сообщает Центр общественного здоровья, передает УНН.
"С 31 сентября по 24 ноября гриппом и ОРВИ переболели 3,1% населения Украины. Госпитализированы 31 572 человека, из них 80% - дети до 17 лет", - говорится в сообщении.
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В Центре отметили, что в прошлом эпидсезоне гриппом и ОРВИ переболели 5,4 миллиона украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие гриппа, из них 12 детей до 17 лет.
Согласно прогнозу отдела гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Украины, в начавшемся сезоне на грипп и ОРВИ вероятно заболеет от 4,8 до 6,7 млн человек.
Напомним, в районе проведения ООС впервые начали вакцинировать военных от гриппа.